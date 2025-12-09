ТИЭФ'25
09 декабря 2025

Салат, который станет звездой праздничного стола: необычное сочетание курицы, грибов и грецких орехов для тех, кто хочет удивить гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Такой салат выручает, когда хочется приготовить что-то сытное, эффектное и при этом знакомое по вкусу. Он не требует сложных продуктов, но благодаря ореховой хрустинке и нежной грибной начинке выходит по-настоящему праздничным. А собирать его слоями приятно и быстро — справится даже занятая хозяйка.

Возьмите куриное филе 300 г, шампиньоны 300 г, лук 1 шт., яйца 4 шт., сыр 150 г, грецкие орехи 100 г, майонез 150–200 г, немного масла, соли и перца. Сначала отвариваем филе до готовности, параллельно варим яйца и очищаем их.

Грибы нарезаем пластинками и обжариваем до золотистости, лук измельчаем. Яйца и сыр трем на крупной терке, орехи слегка прогреваем на сухой сковороде и рубим ножом. В глубокой миске собираем салат слоями: курица, лук, грибы, яйца и сыр. Каждый слой, кроме лука и финальной посыпки сыром с орехами, смазываем майонезом. Такой салат получается нежным, ярким и очень вкусным — идеальный вариант для семейного застолья.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки удивляются, почему дрожжевое тесто иногда ведет себя капризно. На самом деле все гораздо проще, чем кажется: стоит лишь создать дрожжам правильные условия, и любая выпечка получится пышной и ароматной.

куриное филе (грудка) — 300 г;
шампиньоны свежие — 300 г;
лук репчатый — 1 крупная головка;
яйцо куриное — 4 шт.;
сыр твердый — 150 г;
орех грецкий (очищенный) — 100 г;
майонез для заправки — 150−200 г;
масло растительное для жарки — 2−3 ст. л.;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу.
Сначала отвариваем филе до готовности, параллельно варим яйца и очищаем их. Грибы нарезаем пластинками и обжариваем до золотистости, лук измельчаем.
Яйца и сыр трем на крупной терке, орехи слегка прогреваем на сухой сковороде и рубим ножом.
В глубокой миске собираем салат слоями: курица, лук, грибы, яйца и сыр. Каждый слой, кроме лука и финальной посыпки сыром с орехами, смазываем майонезом.
