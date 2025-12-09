Салат, который станет звездой праздничного стола: необычное сочетание курицы, грибов и грецких орехов для тех, кто хочет удивить гостей

Такой салат выручает, когда хочется приготовить что-то сытное, эффектное и при этом знакомое по вкусу. Он не требует сложных продуктов, но благодаря ореховой хрустинке и нежной грибной начинке выходит по-настоящему праздничным. А собирать его слоями приятно и быстро — справится даже занятая хозяйка.

Возьмите куриное филе 300 г, шампиньоны 300 г, лук 1 шт., яйца 4 шт., сыр 150 г, грецкие орехи 100 г, майонез 150–200 г, немного масла, соли и перца. Сначала отвариваем филе до готовности, параллельно варим яйца и очищаем их.

Грибы нарезаем пластинками и обжариваем до золотистости, лук измельчаем. Яйца и сыр трем на крупной терке, орехи слегка прогреваем на сухой сковороде и рубим ножом. В глубокой миске собираем салат слоями: курица, лук, грибы, яйца и сыр. Каждый слой, кроме лука и финальной посыпки сыром с орехами, смазываем майонезом. Такой салат получается нежным, ярким и очень вкусным — идеальный вариант для семейного застолья.

