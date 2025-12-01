День матери
Тесто не поднимется, если вы забыли об одном правиле: простой температурный секрет, который спасает любую выпечку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие хозяйки удивляются, почему дрожжевое тесто иногда ведет себя капризно. На самом деле все гораздо проще, чем кажется: стоит лишь создать дрожжам правильные условия, и любая выпечка получится пышной и ароматной.

Дрожжи — живые помощники, и слишком горячая жидкость губит их моментально. Если влить в тесто молоко или воду выше 40 градусов, дрожжи перестают работать, и масса остается плотной. Опытные пекари держат термометр под рукой, а если прибора нет, достаточно взять воду комнатной температуры — это безопасно и надежно.

Дайте тесту достаточно времени для расстойки, не ставьте его на батарею и не устраивайте сквозняков. А соль лучше добавлять после того, как дрожжи уже начали «просыпаться». Такой простой контроль температуры творит чудеса, и даже самое обычное тесто превращается в воздушную основу для любимой домашней выпечки.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Проверено редакцией
