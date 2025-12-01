День матери
01 декабря 2025 в 09:24

Украина отреагировала на протест Казахстана из-за удара по КТК

МИД Украины заявил, что принял к сведению протест Казахстана из-за удара по КТК

Киев «принял к сведению» протест Министерства иностранных дел Казахстана в связи с атакой ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), говорится в сообщении украинского МИД. В ведомстве заявили, что действия Украины не были направлены против интересов республики или других стран.

Украина приняла к сведению озабоченность Республики Казахстан относительно инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон, — говорится в сообщении.

В ночь на 29 ноября под ударом оказался нефтяной причал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Он был атакован украинским безэкипажным катером. В компании сообщили, что причальное устройство после удара ВПУ-2 не подлежит восстановлению. Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и нескольких стран Западной Европы.

