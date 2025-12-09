ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:07

Путин открыл доступ для сделок с долей в КТК

Путин разрешил СП «Роснефти» и Shell проводить сделки с долей в КТК

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Михаил Синицын/POOL/РИА Новости
Президент России Владимир Путин разрешил совместному предприятию «Роснефти» и Shell совершать сделки с акциями Каспийского трубопроводного консорциума — Р, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. Речь идет о СП «Роснефть — Шелл Каспиан Венчурс Лимитед», которое зарегистрировано на Кипре. Ему принадлежит доля в 7,5% в консорциуме.

Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум — Р», — говорится в подписанном документе.

Ранее Путин провел личную беседу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву. Разговор состоялся в Кремле 12 ноября в рамках официальных мероприятий. Сечин, наряду с другими представителями бизнеса двух стран, участвовал в переговорах в составе делегаций.

До этого глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа окажут негативное влияние на мировые поставки нефти. По его словам, это может привести к задержкам и замедлению торговых операций.

Владимир Путин
распоряжение
Роснефть
Shell
нефть
КТК
