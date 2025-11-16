Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 14:08

Путин встретился с главой Роснефти

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин лично побеседовал с главой Роснефти Игорем Сечиным, передает телеканал «Россия 1». Отмечается, что разговор состоялся в Кремле во время официальных мероприятий в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в РФ.

Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в Кремле в среду, 12 ноября. Сечин наряду с другими представителями бизнеса двух государств участвовал в переговорах в составе делегаций. Что именно обсуждали Путин и Сечин, не уточняется.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили ситуацию в секторе Газа, вопросы прекращения огня, иранскую ядерную программу и меры по дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

До этого стало известно, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о двух личных встречах. Сперва диалог пройдет на саммите ОДКБ в Бишкеке, а затем на встрече лидеров стран СНГ в конце 2025 года в Санкт-Петербурге.

