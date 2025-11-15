Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 21:35

Стало известно, о чем Путин говорил с Нетаньяху

Путин и Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили Газу, Иран и Сирию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа, вопросы прекращения огня, иранскую ядерную программу и меры по дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии, — уточнили в пресс-службе.

Ранее Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о двух личных встречах по итогам телефонного разговора. Переговоры должны пройти на саммите ОДКБ в Бишкеке и на встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге в конце 2025 года.

До этого Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России, где обсудил борьбу с преступлениями в сфере информационных технологий. В ходе встречи с докладом выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Владимир Путин
Биньямин Нетаньяху
переговоры
Израиль
