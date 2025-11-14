Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 14:05

Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с киберпреступлениями

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности по вопросам борьбы с преступлениями, совершенными с использованием информационных технологий, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе встречи слово для доклада получил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

У нас сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий, — сказал глава государства, открывая оперативное совещание.

Ранее Путин назвал подписание конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности историческим событием. По словам президента, оно стало возможным благодаря поддержке большинства стран мира российской инициативы.

До этого аналитики компании RED Security сообщили о рекордном количестве DDoS-атак на транспортные и логистические компании в сентябре 2025 года. Специалисты зафиксировали более 1,5 тыс. инцидентов, что почти вдвое превысило показатели всего первого полугодия. Как отмечают эксперты, такая активность злоумышленников связана с началом делового сезона, когда простои в работе логистического сектора наносят максимальный финансовый и репутационный ущерб.

