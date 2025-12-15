Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники

Курьеры дистанционных мошенников стали использовать в схемах обмана поддельные документы ФСБ с несуществующим понятием «досудебная бухгалтерия», сообщает МВД. Отмечается, что их предъявляют жертвам для придания законного вида деятельности мошенников.

Такие документы используются кол-центрами для придания законного вида деятельности курьеров, забирающих наличные у обманутых граждан. Понятия «досудебная бухгалтерская экспертиза» не существует в правовом поле РФ, — подчеркнули в киберполиции.

Ранее пенсионерка стала жертвой мошенников, действовавших под видом представителей телевизионной программы «Школа ремонта». Женщину убедили временно покинуть свою хрущевку для проведения масштабного ремонта, обещая превратить ее в роскошные апартаменты. Для убедительности злоумышленники даже перечислили деньги за жилье на так называемый безопасный счет.

До этого в МВД России предупредили, что после взлома аккаунта на «Госуслугах» мошенники могут подать заявку на кредит, манипулировать личной информацией, войти в личный кабинет ФНС и получить налоговый вычет. Кроме того, они могут продать информацию о человеке.