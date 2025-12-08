ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 декабря 2025 в 11:03

Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»

МВД: после взлома аккаунта на «Госуслугах» мошенники могут взять кредит

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мошенники могут подать заявку на кредит, манипулировать личной информацией, войти в личный кабинет ФНС и получить налоговый вычет, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Кроме того, они могут продать информацию о человеке.

Они могут: взять кредит или микрозаем — подать заявку на кредит, войти в онлайн-банк через Госуслуги, заказать справку 2-НДФЛ для одобрения кредита, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что не нужно передавать коды из SMS или приложений кому бы то ни было. В МВД посоветовали не совершать никаких действий под давлением, избегать перехода по ссылкам из незнакомых сообщений и воздерживаться от передачи персональных данных по телефону.

Ранее в МВД заявили, что мошенники давят на эмоции россиян. Аферисты эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания. По данным МВД, одним из самых частых методов давления стало опасение за жизнь близких.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что мошенники могут создавать фишинговые или поддельные сайты для кражи личных данных россиян. По его словам, они маскируют такие ресурсы под страницы банков, государственных служб или известных компаний.

