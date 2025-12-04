Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 15:38

В МВД рассказали, как мошенники давят на эмоции россиян

МВД: мошенники давят на базовые человеческие страхи при выстраивании своих схем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники все активнее используют эмоциональные манипуляции, эксплуатируя базовые человеческие страхи и желания, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В 2025 году одним из самых распространенных методов давления стал страх за жизнь близких.

Мошенничество — это не только технические уловки, но и тонкая работа с эмоциями. Злоумышленники мастерски эксплуатируют базовые человеческие страхи и желания, выстраивая убедительные легенды, — говорится в сообщении.

Аферисты часто используют фразы типа «ваш сын/дочь попал(а) в ДТП» или утверждают, что в отношении родственников проводится проверка. Особое место занимает и страх финансовых потерь. Аферисты говорят о блокировке счета или карты из-за подозрительных операций или оформлении кредита. Также россиян пугают юридическими последствиями за «финансирование террористических организаций», утечку персональных данных и отсутствие декларирования имущества.

Кроме того, мошенники нередко играют на стремлении получить выгоду — предлагают призы, огромные скидки или «уникальные предложения», требуя оплаты доставки или комиссии. Еще один распространенный прием — запугивание возможной социальной изоляцией. Злоумышленники угрожают публикацией фальшивого «компромата» в соцсетях.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что мошенники могут создавать фишинговые или поддельные сайты для кражи личных данных россиян. По его словам, они маскируют такие ресурсы под страницы банков, государственных служб или известных компаний.

мошенники
мошенничество
МВД
аферисты
