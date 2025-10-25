Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 октября 2025 в 14:45

Путин предрек вхождение в историю конвенции против киберпреступлений

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Подписание конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности является историческим событием, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, оно стало возможным благодаря поддержке большинства стран мира российской инициативы.

Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, — отметил президент.

Ранее аналитики компании RED Security сообщили о рекордном количестве DDoS-атак на транспортные и логистические компании в сентябре 2025 года. Специалисты зафиксировали более 1,5 тыс. инцидентов, что почти вдвое превысило показатели всего первого полугодия. Как отмечают эксперты, такая активность злоумышленников связана с началом делового сезона, когда простои в работе логистического сектора наносят максимальный финансовый и репутационный ущерб.

Владимир Путин
ООН
киберпреступления
инициативы
конвенции
