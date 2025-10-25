Путин предрек вхождение в историю конвенции против киберпреступлений Путин счел историческим подписание конвенции ООН против киберпреступлений

Подписание конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности является историческим событием, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, оно стало возможным благодаря поддержке большинства стран мира российской инициативы.

Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, — отметил президент.

