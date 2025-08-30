Глава «Роснефти» откровенно высказался о темпах снижения ключевой ставки

Текущие темпы снижения ключевой ставки в России слишком медленные, несмотря на решения, принятые Центральным банком в июне, такое мнение высказал глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, которые приводит пресс-служба компании, это связано в первую очередь с чрезмерной индексацией тарифов естественных монополий.

Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. <…> Темпы снижения ставки явно недостаточны, — убежден Сечин.

Он констатировал, что рост тарифов естественных монополий в России по темпу опережает инфляцию. Как объяснил Сечин, данный фактор усиливает давление на нефтяную отрасль на фоне неблагоприятной конъюнктуры.

Ранее первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов спрогнозировал, что на сентябрьском заседании по ключевой ставке Банк России будет выбирать между двумя вариантами ее снижения — на 100 или на 200 базисных пунктов. При этом он отметил, что аргументов в пользу снижения ставки на 100 пунктов все же больше.