22 августа 2025 в 21:55

Мишустин исключил форум «Армия» из списка военных выставок в 2025 году

Михаил Мишустин

В России исключили форум «Армия» из списка международных военных выставок, проводимых в стране в 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В перечне международных выставок военного назначения, проводимых на территории РФ в 2025 году <…> позицию, касающуюся международного военно-технического форума «Армия-2025» исключить, — говорится в документе.

Ранее организаторы форума также сообщали, что «Армию-2025» перенесли на более поздний срок. Форум должен был пройти с 11 по 14 августа. Новые даты не назывались. Форум проводится в парке «Патриот» в Кубинке Московской области.

Форум «Армия-2024» проходил с 12 по 14 августа. Как сообщил на полях мероприятия начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил России Анатолий Гуляев, в рамках форума были подписаны госконтракты почти на 500 млрд рублей.

В частности, министру обороны России Андрею Белоусову на форуме впервые показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, которые поставляются на фронт. В том числе ему были представлены БПЛА, предназначенные для выполнения ударных, разведывательных и специальных задач.

