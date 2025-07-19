Организаторы «Армии-2025» объявили о переносе форума Намеченный на 11-14 августа форум «Армия-2025» перенесли на более поздний срок

Военно-технический форум «Армия-2025» перенесли на более поздний срок, сообщили ТАСС в компании «Международные конгрессы и выставки», которая выступает организатором мероприятия. Форум должен был пройти с 11 по 14 августа.

Новые даты пока не называются, пишет агентство. Форум проводится в парке «Патриот» в Кубинке Московской области.

Форум «Армия-2024» проходил с 12 по 14 августа. Как сообщил на полях мероприятия начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил России Анатолий Гуляев, в рамках форума были подписаны госконтракты почти на 500 млрд рублей.

В частности, министру обороны России Андрею Белоусову на форуме впервые показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, которые поставляются на фронт. В том числе ему были представлены БПЛА, предназначенные для выполнения ударных, разведывательных и специальных задач.

Приветственное слово участникам форума «Армия-2024» направлял президент России Владимир Путин. Он указал, что многие отечественные инновационные решения в области вооружений доказали свою эффективность в условиях боевых действий.