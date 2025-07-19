Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 12:16

Организаторы «Армии-2025» объявили о переносе форума

Намеченный на 11-14 августа форум «Армия-2025» перенесли на более поздний срок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военно-технический форум «Армия-2025» перенесли на более поздний срок, сообщили ТАСС в компании «Международные конгрессы и выставки», которая выступает организатором мероприятия. Форум должен был пройти с 11 по 14 августа.

Новые даты пока не называются, пишет агентство. Форум проводится в парке «Патриот» в Кубинке Московской области.

Форум «Армия-2024» проходил с 12 по 14 августа. Как сообщил на полях мероприятия начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил России Анатолий Гуляев, в рамках форума были подписаны госконтракты почти на 500 млрд рублей.

В частности, министру обороны России Андрею Белоусову на форуме впервые показали разработки гражданских малых предприятий и инициативных граждан, которые поставляются на фронт. В том числе ему были представлены БПЛА, предназначенные для выполнения ударных, разведывательных и специальных задач.

Приветственное слово участникам форума «Армия-2024» направлял президент России Владимир Путин. Он указал, что многие отечественные инновационные решения в области вооружений доказали свою эффективность в условиях боевых действий.

форумы
переносы
мероприятия
ОПК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бравший взятки экс-начальник колонии потребовал вернуть его звание
Раскрыто, чем Зеленский стал неугоден западным элитам
Климов ответил на слухи о своем уходе из Совфеда
WhatsApp и Telegram заблокируют в России? Что известно, последние новости
Волонтера СВО хотят «отдать в психушку» жена и родная дочь
Депутат призвал задержать вернувшегося в Россию известного секс-коуча
В США десятки людей получили травмы из-за протаранившего толпу автомобиля
Семья с двумя детьми погибла в раздавленной машине в Пензенской области
К подрывам «Северных потоков» оказался причастен убитый полковник СБУ
Озвучены новые подробности ситуации с электроэнергией в Запорожье
Депутат призвал обеспечить охраной известного российского телеведущего
Первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР: стоит ли ехать?
Из аэропортов Польши перестали вылетать самолеты в связи с масштабным сбоем
Юная россиянка завоевала корону на конкурсе красоты в Индии
Грозы, жара до плюс 30 и полный штиль: погода в Москве на неделю
Владельцам китайских авто в России грозят новые ограничения
Трампу объяснили, чем закончатся попытки надавить на БРИКС
В Британии продают остров, ставший на 30 лет домом для местного «робинзона»
Политолог раскрыл, кто контролирует Киев на переговорах
Названо одно «если» Ирана, от которого зависит будущее мира
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.