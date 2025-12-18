Лавров задался вопросам после заявления Трампа о выборах на Украине Лавров: заявление Трампа о выборах на Украине ставит вопрос об их организации

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости выборов на Украине ставит вопрос, как именно Запад будет их «оркестрировать», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что срок полномочий главы Украины Владимира Зеленского истек и народу стоит «высказать свое отношение», передает ТАСС.

Другое дело, как это можно организовать и как Запад в случае, если это произойдет, будет эти выборы «оркестрировать». Но само напоминание: народ тебя уже избрал на определенный срок и пора честь знать, либо попросить народ вновь высказать о тебе свое отношение, — указал министр.

Ранее Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности подготовки к выборам, но требовал от США и европейских государств гарантий безопасности их проведения. При этом украинский лидер неоднократно отмечал, что проведение выборов в условиях военного положения является несвоевременным.