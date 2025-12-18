Новый год-2026
Раскрыт коварный замысел Евросоюза в конфискации российских активов

Член СВОП Климов: вместо помощи Украине Евросоюз набьет свои карманы активами РФ

Евросоюз стремится обогатиться за счет конфискации замороженных российских активов вместо помощи Украине, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, в перспективе украинский народ может рассчитывать лишь на поддержку со стороны России.

Что касается финансирования Украины, речь идет о том, как эта вся группировка [Евросоюза] вместе со своими украинскими подельниками будет эти деньги расхищать, набивать свои карманы, распихивать миллиарды, покупать золотые унитазы и так далее. Речь идет не о помощи Киеву, а о том, как добить украинский народ и поделить деньги между собой. Помогать Украине, кроме России, вряд ли кто-нибудь будет, потому что мы — братский народ, — высказался Климов.

Он добавил, что Москва будет активно поддерживать Киев, когда он встанет на верный путь, как это делалось на протяжении последних веков. По мнению члена СВОП, страны Европы, в свою очередь, будут только эксплуатировать, унижать и отправлять граждан Украины на смерть. Климов подчеркнул, что чем раньше украинцы это осознают, тем лучше.

Ранее экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что конфискация замороженных российских активов приведет к серьезным экономическим и имиджевым проблемам для Европы. По ее словам, попытки найти обходные пути лишь подтверждают незаконность действий ЕС.

