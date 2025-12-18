Новый год-2026
18 декабря 2025 в 16:07

В Иркутской области мужчина жестоко избил и зарезал 24-летнюю девушку

В иркутском Свирске мужчина убил свою 24-летнюю девушку и скрылся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полиция Иркутской области ведет поиски мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней девушки, произошедшем 18 декабря на улице Хасан Боева в Свирске, сообщили в СК России по региону. Следствие установило, что подозреваемый нанес девушке многочисленные травмы, в том числе колото-резаные ранения, от которых она скончалась на месте.

В настоящее время в Сети на него распространяются ориентировки. Согласно информации, ему также 24 года, а его рост составляет 180–185 сантиметров. В последний раз его видели одетым в черную куртку с капюшоном, серые штаны и черные ботинки. Известно, что он не является уроженцем Иркутской области, а родом из Забайкальского края.

После совершения преступления мужчина скрылся. Следственный отдел СУ СК РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сейчас проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее прокуратура Челябинской области обжаловала решение Агаповского районного суда, оправдавшего местную жительницу по обвинению в попытке организации убийства своей 12-летней дочери. Присяжные признали женщину невиновной, установив, что обстоятельства преступления не подтвердились.

