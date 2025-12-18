В Иркутской области мужчина жестоко избил и зарезал 24-летнюю девушку В иркутском Свирске мужчина убил свою 24-летнюю девушку и скрылся

Полиция Иркутской области ведет поиски мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 24-летней девушки, произошедшем 18 декабря на улице Хасан Боева в Свирске, сообщили в СК России по региону. Следствие установило, что подозреваемый нанес девушке многочисленные травмы, в том числе колото-резаные ранения, от которых она скончалась на месте.

В настоящее время в Сети на него распространяются ориентировки. Согласно информации, ему также 24 года, а его рост составляет 180–185 сантиметров. В последний раз его видели одетым в черную куртку с капюшоном, серые штаны и черные ботинки. Известно, что он не является уроженцем Иркутской области, а родом из Забайкальского края.

После совершения преступления мужчина скрылся. Следственный отдел СУ СК РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сейчас проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

