Прокуратура не согласилась с оправданием матери по делу об убийстве дочери В Челябинске прокуратура обжаловала решение суда по делу об убийстве подростка

Прокуратура Челябинской области обжаловала решение Агаповского районного суда, оправдавшего местную жительницу по обвинению в попытке организации убийства своей 12-летней дочери, сообщает РИА Новости. Суд присяжных признал женщину невиновной, установив, что обстоятельства преступления не нашли подтверждения.

Следствие полагает, что 16 апреля 2025 года в поселке Измайловский Кизильского района россиянка пыталась подкупить знакомого мужчину, чтобы тот утопил ее дочь из-за возникших между ними конфликтов. По версии органов, он сообщил о произошедшем правоохранителям. На основании его показаний было возбуждено уголовное дело по статье об организации приготовления к убийству малолетнего по найму. Обвиняемая вину отрицала.

В конце ноября суд вынес оправдательный вердикт, однако прокуратура не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу в Челябинский областной суд. В жалобе прокуроры просят отменить оправдательный приговор. Рассмотрение апелляции уже началось.

