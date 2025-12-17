Новый год-2026
17 декабря 2025 в 12:56

Таджикистан потребовал расследовать убийство четвероклассника в Одинцово

МИД Таджикистана требует объективного расследования убийства ребенка в Одинцово

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
МИД Таджикистана требует объективного расследования убийства четвероклассника Колбиджона Алиева в поселке Горки-2 в Одинцово. Ребенок был гражданином республики и погиб в Успенской средней школе во вторник, 16 декабря. МИД вызвал посла РФ в Таджикистане Семена Григорьева.

Ему была вручена нота с требованием провести российской стороной незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Министерство выразило скорбь и соболезнования семье и близким погибшего школьника. МИД поручил посольству Таджикистана в РФ находиться в постоянном контакте с родными жертвы.

Четвероклассник скончался после нападения 15-летнего подростка на него с ножом. Также он распылил перцовый баллончик в лицо охранника.

Ранее люди начали нести игрушки и цветы к школе в Одинцово, где подросток зарезал ученика четвертого класса. Одной из первых стала женщина, которая пришла к воротам учреждения белый букет и игрушечного зайца.

