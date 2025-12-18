В Ленинградской области вспыхнул банкомат В Васкелово Ленинградской области загорелся банкомат

Полиция проводит проверку из-за загоревшегося банкомата в Васкелово, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ленинградской области. Следствие предполагает, что его пытались украсть.

Сообщается, что пожар удалось устранить, во время инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По версии расследования, магазин подготавливали к краже. Ночью неустановленные лица заклеили камеры видеонаблюдения и рассыпали вокруг гвозди, которые должны были задержать преследователей в случае погони.

Ранее сообщалось, что злоумышленники ворвались через служебный вход и ограбили магазин в московском селе Красная Пахра. Двое мужчин проникли в здание во время приемки товара, пригрозили сотрудникам ножом и потребовали открыть основную дверь.