Похищенную в трехлетнем возрасте женщину нашли живой через 42 года В США женщина 42 года прожила под чужим именем после похищения в детстве

Девочку по имени Мишель Мари Ньютон, которую похитили в трехлетнем возрасте, обнаружили живой спустя 42 года, пишет Metro. При этом американка не подозревала, что все эти годы ее имя фигурировало в национальной базе данных пропавших детей.

Как сообщает газета, мать девочки Дебра Ньютон в апреле 1983 года покинула дом, заявив мужу Джозефу Ньютону о переезде в Джорджию, куда он должен был приехать позже. Однако с тех пор мужчина потерял связь с супругой и наследницей.

Поиски начались сразу, однако в 2000 году дело о похищении закрыли из-за невозможности связаться с отцом. В 2005 году Мишель исключили из базы данных пропавших детей. В 2016-м по просьбе родственников расследование возобновили, а год спустя против Дебры Ньютон снова выдвинули обвинения. Позже полиция получила сведения, что женщину видели во Флориде под другим именем. Сопоставление новых фотографий со снимком 1983 года подтвердило совпадение.

В ноябре 2023 года полиция установила местонахождение Дебры и задержала ее во Флориде. Женщина жила под именем Шэрон Нили. Позднее правоохранители сообщили Мишель, что официально она числится пропавшей без вести. Новость стала шоком для женщины. Впоследствии для нее организовали встречу с отцом. Что касается Дебры, то ее освободили после внесения залога одним из родственников.

