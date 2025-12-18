Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 16:07

Похищенную в трехлетнем возрасте женщину нашли живой через 42 года

В США женщина 42 года прожила под чужим именем после похищения в детстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Девочку по имени Мишель Мари Ньютон, которую похитили в трехлетнем возрасте, обнаружили живой спустя 42 года, пишет Metro. При этом американка не подозревала, что все эти годы ее имя фигурировало в национальной базе данных пропавших детей.

Как сообщает газета, мать девочки Дебра Ньютон в апреле 1983 года покинула дом, заявив мужу Джозефу Ньютону о переезде в Джорджию, куда он должен был приехать позже. Однако с тех пор мужчина потерял связь с супругой и наследницей.

Поиски начались сразу, однако в 2000 году дело о похищении закрыли из-за невозможности связаться с отцом. В 2005 году Мишель исключили из базы данных пропавших детей. В 2016-м по просьбе родственников расследование возобновили, а год спустя против Дебры Ньютон снова выдвинули обвинения. Позже полиция получила сведения, что женщину видели во Флориде под другим именем. Сопоставление новых фотографий со снимком 1983 года подтвердило совпадение.

В ноябре 2023 года полиция установила местонахождение Дебры и задержала ее во Флориде. Женщина жила под именем Шэрон Нили. Позднее правоохранители сообщили Мишель, что официально она числится пропавшей без вести. Новость стала шоком для женщины. Впоследствии для нее организовали встречу с отцом. Что касается Дебры, то ее освободили после внесения залога одним из родственников.

Ранее в Турции удалось спасти 10-летнего мальчика, похороненного заживо под грудой камней. Поисковые группы прочесывали местность, когда один из добровольцев услышал странный звук. Сначала он принял его за карканье вороны, но вскоре понял, что это человеческий голос и кричал именно пропавший школьник. По данному делу уже задержали мужчину, однако он отрицает свою причастность.

похищения
розыск
дети
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов объяснил, зачем Европа пытается затянуть конфликт на Украине
Нарышкин сообщил о недавнем общении с главой MI6
Герасимов доложил, что происходит на всех направлениях в зоне СВО
Гастроэнтеролог обозначила, какую порцию оливье можно съесть на Новый год
В США запретили смену пола для несовершеннолетних
Герасимов назвал главый источник военных угроз для России
Цены на ОСАГО взлетели на треть в двух регионах
«Красавица»: Путин назвал город, которым по-настоящему гордится
В Минфине Финляндии оценили пользу членства в еврозоне
Жесткий вариант СВО и шахты смерти ВСУ: новости СВО на вечер 18 декабря
Валуев назвал одну из стан Европы «проклятой»
5 секретов зимней охоты на косулю: как действовать тихо и законно
Витамины и микроэлементы после 40: почему еда уже не компенсирует дефицит
Офтальмолог назвала причину ухудшения зрения в преддверии Нового года
Раскрыто, кто возглавил банк «Александровский» после смерти председателя
Внук известной актрисы отдал мошенникам все семейные накопления
Сотрудник морга крал человеческие останки и продавал их: как его наказали?
Президент Грузии оценил отношения Тбилиси с ЕС
Историк кухни ответил, отличается ли российская икра от американской
Пьяный мужчина попытался убежать в тоннель московского метро
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.