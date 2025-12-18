Новый год-2026
«Красавица»: Путин назвал город, которым по-настоящему гордится

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС
Президент России Владимир Путин назвал Москву красавицей, передает пресс-служба Кремля. Своим мнением о столице глава государства поделился в беседе с семьей из Ханты-Мансийского автономного округа.

Путин в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО. Глава государства лично поговорил по телефону с мальчиком и его семьей. Мама малыша поделилась впечатлениями от визита в Москву, а президент отреагировал на ее слова.

Москва — красавица. Мы гордимся Москвой, — сказал Путин.

До этого Путин исполнил новогодние мечты двоих детей, обратившихся к нему в рамках подготовки к ежегодной прямой линии. Подарки получили 11-летний Владимир, который попросил у президента-тезки кимоно, и юнармеец Егор из Алтайского края, мечтавший полетать на сверхлегком самолете.

Тем временем Дед Мороз из Великого Устюга совершил визит в Париж, чтобы поздравить местных жителей с наступающим Новым годом. В Русском доме науки и культуры он торжественно зажег огни на праздничной елке. Все места в зале были заняты, а приглашения на мероприятие разобрали еще за две недели до его начала.

