«Просветительница» получила срок за целый букет статей

Суд в Москве заочно вынес приговор ЛГБТ-активистке (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Александре Казанцевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает столичная прокуратура. Осужденную признали виновной сразу по четырем статьям и назначили ей девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что в феврале 2025 года Казанцева разместила в свободном доступе на странице в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 39-летней Казанцевой также вменили вербовку и участие в деятельности экстремисткой организации. Кроме того, суд признал женщину виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Ранее суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего корреспондента ОТР Анну Зуеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за публичное оправдание терроризма. Следствие установило, что журналистка в принадлежащих ей публичных Telegram- и YouTube-канале разместила видеоматериал одного из проукраинских ресурсов о террористическом акте, совершенном 1 июня 2025 года с использованием дрона. Зуева также опубликовала комментарии, которые содержали одобрение и оправдание этого преступления.