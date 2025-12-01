Фаза Луны сегодня, 1 декабря: кому пора стричься, с кем вести переговоры?

Фаза Луны сегодня, 1 декабря: время для скучных дел, обновления образа и бани

Сегодня в 13:53 по московскому времени Луна перейдет в 12-й день лунного цикла. Он продлится до конца дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна во второй четверти растущей фазы. Сегодня она переходит под влияние Тельца — это не менее упрямый знак, чем Овен, но все-таки куда более гибкий и умеющий пойти на компромисс.

Общая характеристика дня

Сегодня очень спокойный день. Не ожидается ни передряг, ни особых радостей. Время подходит для разговоров, проявления искренних чувств, подведения промежуточных итогов. Его можно провести в одиночестве или вместе с теми, кого вы любите и кому доверяете.

Свадьба и отношения

Отличный день для свадьбы. Однако с браком стоит повременить тем, кто не уверен в чувствах партнера и испытывает ревность. В отношениях с близкими людьми на первый план сегодня выходит милосердие, сострадание и помощь.

Фаза Луны сегодня, 1 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Природа

Период клева у рыбы закончился, ближе к полнолунию рыбалка становится бесперспективным занятием. Владельцам домашних животных стоит обратить внимание на здоровье питомцев.

Бизнес и работа

Удачный день для переговоров с давними партнерами, которые не могут вас подставить. В прочих сферах не стоит начинать новых дел. Хорошо пойдут различные рутинные обязанности, до которых обычно не доходят руки. Покупки, вложения, выплаты, судебные дела, торговые сделки лучше перенести на другой день.

Здоровье и красота

Болезни, начавшиеся сегодня, нельзя оставлять без внимания. Особую пользу принесут водные процедуры — контрастный душ, баня, бассейн. Количество воды в рационе также следует увеличить. Посещение салона красоты и изменения образа подарят хорошее настроение и привлекут удачу.