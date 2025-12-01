Юрист раскрыла, какие финансовые дела лучше решить до Нового года

До наступления Нового года рекомендуется подать заявку на получение налогового вычета, заявила LIFE.ru юрист Светлана Титор. Она отметила, что в 2025 году россияне могут заявить о расходах, которые были в 2022–2024 годах.

Для возврата средств необходимо подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, портал «Госуслуги» или налоговую инспекцию, уточнила Титор. Помимо этого, эксперт призвала ознакомиться с новыми правилами подачи показаний счетчиков и оплаты ЖКУ за декабрь.

Юрист также посоветовала россиянам, которым доступно бесплатное санаторно-курортное лечение, подать соответствующую заявку до Нового года. По ее мнению, это значительно увеличит шансы получить путевку в 2026 году на удобные даты.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова заявила, что вложение в индивидуальный инвестиционный счет позволяет вернуть налоговый вычет — 13% от внесенной за год суммы. По ее словам, на ИИС можно покупать различные активы.