01 декабря 2025 в 10:53

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Доцент Щербаченко: мошенники блокируют iPhone через чужой Apple ID

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне могут стать жертвами новой мошеннической схемы, в рамках которой злоумышленники блокируют iPhone через временный вход в чужой Apple ID, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты маскируются под продавцов игрового контента, чтобы получить контроль над чужим устройством.

Появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники блокируют iPhone через чужой Apple ID. Опасная схема маскируется под «получение доступа к играм». Преступники предлагают пользователям временно авторизоваться в чужом аккаунте Apple ID якобы для установки приложений. Они выступают в роли продавцов цифрового контента и обещают активировать недоступный игровой контент, разблокировать премиальную версию приложения или предоставить доступ к играм по сниженной цене, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что после ввода на своем устройстве учетных данных от чужого Apple ID злоумышленники немедленно активируют функцию «Найти iPhone», переводят смартфон в режим пропажи и полностью его блокируют. По словам доцента, затем следует этап вымогательства, когда владельцу устройства поступают требования о переводе денег за разблокировку, часто сопровождаемые угрозами удалить все данные или обнародовать личную информацию.

Главная задача злоумышленников в новой мошеннической схеме — чтобы пользователь ввел на устройстве чужие логин и пароль от Apple ID. Получив доступ к устройству, они активируют функцию «Найти iPhone», переводят устройство в режим «Потерян» и полностью его блокируют. Владелец такого телефона получает требование перевести деньги за разблокировку. Нередко злоумышленники сопровождают угрозы обещаниями. Чтобы не стать жертвой мошенников, никогда не входите в чужой Apple ID на устройстве, проверяйте источники, приобретайте игры и приложения только в официальном App Store, — пояснил Щербаченко.

Доцент также подчеркнул, что важно включать двухфакторную аутентификацию для своего Apple ID. По его словам, это усложнит злоумышленникам доступ к аккаунту.

Ранее сообщалось, что жительница Калининграда лишилась доступа к своему iPhone, став жертвой мошенников при поиске работы в мессенджере. По словам пострадавшей, ей предложили вакансию SMM-специалиста, после чего последовала многоуровневая схема общения с псевдоменеджером и «работодателем». Финальным этапом стала просьба установить «эксклюзивное» приложение через iCloud, которого нет в App Store.

