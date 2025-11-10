iPhone россиянки превратился в «кирпич» из-за мошенников Мошенники заблокировали iPhone россиянки при устройстве на фейковую работу

Жительница Калининграда лишилась доступа к своему iPhone, став жертвой мошенников при поиске работы в мессенджере, сообщает Telegram-канал «112». По словам пострадавшей, ей предложили вакансию SMM-специалиста, после чего последовала многоуровневая схема общения с псевдоменеджером и «работодателем».

Финальным этапом стала просьба установить «эксклюзивное» приложение через iCloud, которого нет в AppStore. Девушка вышла из своего Apple ID и вошла под предоставленным злоумышленниками аккаунтом, после чего устройство заблокировалось. Аферисты потребовали перевести 13 000 рублей под угрозой полного удаления данных.

Пострадавшая обратилась в полицию, не подчинившись требованиям вымогателей. Однако телефон остается заблокированным.

Ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что мошенники, использующие дипфейк-технологии для получения кодов доступа с портала «Госуслуги», применяют характерные речевые конструкции для установления доверительного контакта с жертвами. Преступники сознательно используют эмоционально окрашенные обращения, побуждая людей к немедленным действиям без должного осмысления ситуации.