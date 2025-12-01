День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 12:11

Российские войска сровняли с землей топливно-энергетические объекты ВСУ

Минобороны РФ: российские войска ударили по топливно-энергетическим объектам ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские войска поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, также были нанесены удары по складам боеприпасов и горючего, местам запуска БПЛА и пунктам дислокации украинских военных.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что атаки производились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Удары наносились в 136 районах.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска смогли улучшить свои позиции на Добропольском выступе в Донецкой Народной Республике. По его словам, бойцы продвинулись в направлении населенного пункта Новое Шахово. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Россия
СВО
Украина
удары
атаки
энергетика
