Дед Мороз из Великого Устюга посетит «Остров Мечты»

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» второй год подряд посетит главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Его визит запланирован на 17 декабря в ходе всероссийской благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ».

Это уже добрая традиция — встречать Деда Мороза. Каждый такой визит дарит детям и взрослым море эмоций, и мы рады быть частью этого проекта. Уверены, что встреча с новогодним волшебником принесет гостям по-настоящему праздничное настроение, — отметила заместитель гендиректора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева.

Ожидается, что в день своего визита Дед Мороз ознакомится с праздничным декором парка развлечений и поздравит посетителей с наступающим Новым годом. Кроме того, все желающие смогут сделать памятные фотографии с одним из главных праздничных персонажей. Приезд Деда Мороза станет открытием праздничной программы кластера.

Ранее «Остров Мечты» украсили к Новому году. На центральной аллее для гостей расположили арки с мерцающими гирляндами, светящиеся автобусы и огромную елку, подсвеченную тысячами огоньков.