«Седьмая Радуга» напомнила о запуске серии новогодних шоу «История игрушек»

В культурно-развлекательном кластере «Остров Мечты» уже 20 декабря пройдет премьера новогоднего шоу «История игрушек». Организатором цикла представлений выступил продюсерский центр «Седьмая Радуга». Спектакли проведут с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря и с 2 по 7 января.

Шоу объединит популярных героев телеканала «МУЛЬТ». На сцену выйдут пять волшебниц из «Сказочного патруля», команды «Геройчиков» и «Турбозавров», дуэт «Ум и Хрум» и интеллектуальный «Кот Басик». По сюжету шоу им предстоит разгадать головоломки и спасти Новый год.

Зрителей ждет шоу с рекордным бюджетом более 500 млн рублей. В постановке примут участие свыше 200 артистов, которые предстанут в 300 уникальных костюмах. Серия спектаклей будет наполнена зрелищными спецэффектами, мэппингом и интерактивом с огромными надувными фигурами. В финале гости встретятся с главными новогодними персонажами.

Ранее стало известно, что площадкой шоу станет концертный зал «Москва». В дни представлений в фойе учреждения для гостей подготовят тематические фотозоны, ярмарку сувениров и сладостей.