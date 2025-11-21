Шоу «История Игрушек» с рекордным бюджетом состоится в «Острове Мечты»

В культурно-развлекательном кластере «Остров Мечты» с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря и со 2 по 8 января состоится серия шоу «История Игрушек» с рекордным бюджетом более 500 млн рублей. Организатором представлений выступит продюсерский центр «Седьмая Радуга». Площадкой шоу станет концертный зал «Москва».

В шоу примут участие свыше 200 артистов. Зрителей ждет удивительное шоу: 300 уникальных костюмов, спецэффекты, мэппинг, интерактив с огромными игрушками и встреча с главными героями Нового года. В дни представлений в фойе зала «Москва» для гостей подготовят тематические фотозоны, ярмарку сувениров и сладостей.

Гости «Истории игрушек» также смогут приобрести на память «Домик доброты» — набор с героями спектакля. Внутри него будут эксклюзивные джиббитсы, браслет, российские сладости, доступ к записи шоу и подарки от партнеров. Из самой коробки можно будет сделать кормушку для птиц.

Ранее на «Острове Мечты» состоялось празднование Дня народного единства. В программу вошли концерт, мастер-классы и интерактив с аниматорами в образах героев русских сказок.