День народного единства отпразднуют в «Острове Мечты»

В культурно-развлекательном кластере «Остров Мечты» 4 ноября состоится празднование Дня народного единства. В программу войдут концерт, мастер-классы и интерактив с аниматорами в образах героев русских сказок.

Для гостей проведут конкурсы на ловкость и смекалку. Горожан также ждут хороводы и старинные русские игры. Кроме того, аниматоры расскажут былины. Все желающие постреляют из лука по мишеням, поучаствуют в перетягивании каната и бое на бревне на мягких подушках.

На креативных мастер-классах посетители создадут кокошники, брошки в виде балалаек или лошадок и деревянные амулеты. А параллельно с этим на сцене кластера артисты исполнят для зрителей патриотические песни.

День народного единства проведут на площади «Москва». На творческие мастер-классы гостям понадобится предварительная запись.

«Остров Мечты» 3 октября провел День эстрадной песни, а 4 октября — День театра. Оба праздничных мероприятия прошли на площади «Москва» в рамках проекта «Открытая сцена», нацеленного на поддержку талантов.