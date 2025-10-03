«Остров Мечты» проведет два праздника в рамках проекта «Открытая сцена»

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» 3 октября проведет День эстрадной песни, а 4 октября — День театра. Оба праздничных мероприятия состоятся на площади «Москва» в рамках проекта «Открытая сцена».

В программу первого из них войдет концерт молодых артистов. Для зрителей выступят участники вокальной студии «Шанс», студии VALENTINS, Детского театра эстрадной песни «Мечта» и других творческих объединений.

Уже на следующей день на базе «Острова Мечты» пройдут театральные премьеры. Зрителям покажут спектакль «В поисках таланта» от группы #ПОЙСОМНОЙ и мюзикл «Волшебное кольцо» от театра-мюзикла «Успех».

Проект «Открытая сцена» нацелен на поддержку талантов. Его участники выступают на большой сцене в разных жанрах, среди которых вокал, танец, театр и художественное слово, цирковое искусство, инструментальная музыка. Выступления проходят каждую пятницу и субботу.

Ранее «Остров Мечты» провел в День знаний специальную праздничную программу. В нее вошли творческие мастер-классы и игры с аниматорами.