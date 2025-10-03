Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 12:23

«Остров Мечты» проведет два праздника в рамках проекта «Открытая сцена»

Площадь Москва Площадь Москва Фото: пресс-служба «Остров Мечты»

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» 3 октября проведет День эстрадной песни, а 4 октября — День театра. Оба праздничных мероприятия состоятся на площади «Москва» в рамках проекта «Открытая сцена».

В программу первого из них войдет концерт молодых артистов. Для зрителей выступят участники вокальной студии «Шанс», студии VALENTINS, Детского театра эстрадной песни «Мечта» и других творческих объединений.

Уже на следующей день на базе «Острова Мечты» пройдут театральные премьеры. Зрителям покажут спектакль «В поисках таланта» от группы #ПОЙСОМНОЙ и мюзикл «Волшебное кольцо» от театра-мюзикла «Успех».

Проект «Открытая сцена» нацелен на поддержку талантов. Его участники выступают на большой сцене в разных жанрах, среди которых вокал, танец, театр и художественное слово, цирковое искусство, инструментальная музыка. Выступления проходят каждую пятницу и субботу.

Ранее «Остров Мечты» провел в День знаний специальную праздничную программу. В нее вошли творческие мастер-классы и игры с аниматорами.

культура
концерты
спектакли
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог сравнил вред от электронных и обычных сигарет
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине
В Петербурге мужчина пытался въехать на территорию наркодиспенсера
Российские паралимпийцы выступят под флагом страны на важных соревнованиях
На Урале дети подожгли Монумент Славы и попали на видео
Полиция Петербурга объявила в розыск стрелков по окнам жилого дома
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.