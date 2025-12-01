«Коварный подход»: раскрыта цель атаки ВСУ на Каспийск

Вооруженные силы Украины совершили атаку на мирных жителей Каспийска с целью усилить напряженность в регионе, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинская армия осознает, что удары по военным объектам не принесут результата.

В Каспийске есть части ВС РФ, но я не думаю, что эти подразделения были бы подвержены прямому удару ВСУ, потому что они прикрываются в определенном режиме РЭБ-системами активного и пассивного противодействия, наблюдения и патрульного сопровождения воздушного пространства. Качество и эффективность [атак] будет для нападающей стороны низкой. По мирным жителям, жилым кварталам, школам, больницам и так далее [удары] наиболее болезненны. Это коварный подход для нагнетания обстановки, поскольку нашим службам потом нужно объяснять народонаселению, почему так получилось, — высказался Попов.

Ранее в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан заявили о том, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Каспийске пострадала 12-летняя девочка. Врачи Детской республиканской клинической больницы предоставляют ей необходимую медицинскую помощь.