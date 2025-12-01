День матери
01 декабря 2025 в 12:08

В российском регионе открыли пункты обогрева и питания из-за непогоды

В Бурятии спасатели открыли три пункта обогрева и питания на трассе «Байкал»

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Спасатели открыли три пункта обогрева и питания на федеральной трассе «Байкал» на границе Бурятии и Иркутской области, информирует ГУ МЧС России по республике. Причиной стали непогода и ДТП, а также образовавшаяся 80-километровая пробка из большегрузов и легковых машин.

В связи со сложной дорожной обстановкой в Иркутской области (140–160-й километр) Р-258 «Байкал» просим заблаговременно остановиться возле пунктов обогрева и питания, — уточнили в МЧС.

Спасатели уточнили, что переждать непогоду можно в селе Выдрино на 183-м километре. Второй и третий пункты открыты в поселке Клюевка и в городе Бабушкине на 260-м и 282-м километрах.

При этом из-за морозов до 30 градусов, снегопада, ветра и ДТП образовался затор из машин. Сложная обстановка на трассе наблюдается вторые сутки на участках в поселке Култук и Выдрино.

Ранее стало известно, что на дороге машины стоят более семи часов. Ситуацию осложняет мороз до −18 градусов. При этом у водителей, среди которых есть семьи с детьми, кончается топливо.

