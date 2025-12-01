Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир

Введение залогового удержания квартир стало бы справедливой и эффективной мерой защиты сделок с недвижимостью от мошенников, заявил «Ридусу» риелтор Константин Барсуков. Он уточнил, что подобную идею уже предлагали представители Росреестра.

Если суд установил двустороннюю реституцию, то справедливо, чтобы встречные обязательства тоже исполнялись. Очевидно, что если одна сторона получила квартиру, а вторая деньги не получила, то это не является справедливой ситуацией, и это надо каким-то образом решать, — отметил Барсуков.

При этом эксперт отметил, что механизм залогового удержания квартир следует «вводить аккуратно». Важно также учитывать, в каких именно ситуациях, можно применять эту меру, добавил риелтор.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил ввести механизм залогового удержания жилья при признании сделок с недвижимостью недействительными из-за мошенников. Он отметил, что залоговое состояние сделки может быть ограничено одним годом, после чего квартира останется у покупателя при невозврате денежных средств.