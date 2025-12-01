День матери
01 декабря 2025 в 13:31

Жулик-сладкоежка решился на преступление ради шоколада

В Подмосковье 29-летний приезжий попытался украсть 104 плитки шоколада

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в крупной краже шоколада из магазина на Новорязанском шоссе, сообщили NEWS.ru в ведомстве. На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги.

Прибывшие сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны выяснили, что причиной сработки сигнализации стала кража на сумму 11 тыс. рублей. В торговом зале 29-летний приезжий сложил в пакет 104 плитки шоколада и, игнорируя кассу (и закон), попытался скрыться со «сладким грузом», — сказано в сообщении.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Не исключено, что мужчине могут предъявить обвинение по уголовной статье.

Ранее в Мурманске местный житель украл бутылку элитного алкоголя из магазина. Общий ущерб составил более четырех тысяч рублей. Позже мужчина продал украденный напиток. Полученные с продажи деньги он потратил на другой алкоголь и еду. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

