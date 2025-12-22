Новый год-2026
«Моя мечта сбылась»: певец Akmal' поделился эмоциями от дуэта с Лепсом

Певец Akmal' заявил, что больше двух лет мечтал спеть трек «Шутка» с Лепсом

Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Песня «Шутка» была написана 2,5 года назад, рассказал певец Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) корреспонденту NEWS.ru на новогодней елке «Бал волшебных сказок» от Radio Monte Carlo. Исполнитель признался, что с самого начала хотел ее исполнить вместе с мэтром российской эстрады Григорием Лепсом и теперь его мечта сбылась.

Я когда ее написал, сказал своей команде, что было бы замечательно когда-нибудь дорасти до того времени, когда я смогу спеть ее с Лепсом. Они показали ему трек, Григорий Викторович сразу в нее влюбился. У творческих людей все довольно просто, — поделился Akmal'.

Однако записывать дуэт музыкантам пришлось по отдельности. Их творческие графики не совпадали, признался молодой исполнитель.

Ранее певица MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова) рассказала, что познакомилась с артистом Лепсом на дне рождения у коллеги по цеху Филиппа Киркорова. Девушка пошутила, что артист любит овсянку, а ее фамилия — Овсянникова.

До этого стало известно, что Лепс на миллион рублей повысил гонорары накануне новогоднего сезона. Артист теперь запрашивает за выступление на частных мероприятиях 12 млн рублей. Отмечается, что 63-летний исполнитель активно занят в декабре, его график корпоративных выступлений практически полностью заполнен. В техническом райдере Лепса значатся перелеты бизнес-классом, а в ряде случаев предусмотрено требование предоставить частный самолет.

«Моя мечта сбылась»: певец Akmal' поделился эмоциями от дуэта с Лепсом
