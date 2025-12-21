У Макрона два года воровали фарфоровые тарелки и чашки

Сотрудник Елисейского дворца на протяжении двух лет похищал фарфоровые изделия из резиденции президента страны Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien. Подозреваемый, который отвечал за сервировку столов и учет посуды, вынес из дворца около 100 предметов.

Среди них были тарелки, чашки и другая посуда, использовавшаяся на официальных государственных ужинах и мероприятиях. Часть похищенного относится к объектам культурного наследия Франции. Сотрудник передавал украденные вещи коллекционеру фарфора, проживавшему в Версале и работавшему смотрителем в музее Лувр.

Суд обязал обоих фигурантов вернуть похищенные предметы роскоши и поместил их под судебный контроль. Коллекционеру запретили работать в Лувре, а подозреваемому сотруднику пришлось уволиться из Елисейского дворца.

