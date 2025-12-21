Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:33

У Макрона два года воровали фарфоровые тарелки и чашки

Сотрудник Елисейского дворца два года воровал антиквариат в резиденции Макрона

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Сотрудник Елисейского дворца на протяжении двух лет похищал фарфоровые изделия из резиденции президента страны Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien. Подозреваемый, который отвечал за сервировку столов и учет посуды, вынес из дворца около 100 предметов.

Среди них были тарелки, чашки и другая посуда, использовавшаяся на официальных государственных ужинах и мероприятиях. Часть похищенного относится к объектам культурного наследия Франции. Сотрудник передавал украденные вещи коллекционеру фарфора, проживавшему в Версале и работавшему смотрителем в музее Лувр.

Суд обязал обоих фигурантов вернуть похищенные предметы роскоши и поместил их под судебный контроль. Коллекционеру запретили работать в Лувре, а подозреваемому сотруднику пришлось уволиться из Елисейского дворца.

Ранее французская жандармерия усилила охрану ферм, занимающихся разведением улиток и устриц, в преддверии Рождества. Причиной для дополнительных мер стал высокий риск краж в предпраздничный период, когда спрос на эту продукцию традиционно возрастает. Некоторые хозяйства уже подверглись нападениям злоумышленников.

Франция
Елисейский дворец
кражи
воры
