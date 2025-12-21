Во Франции усилили охрану улиток и устриц Охрану ферм с улитками и устрицами усилили во Франции в преддверии Рождества

Французская жандармерия в преддверии Рождества привлекла дополнительные наряды для охраны фермерских хозяйств, где выращивают улиток и устриц, передает телеканал BFMTV. Причина заключается в повышенном риске краж в предпраздничный период, когда фиксируется особенно высокий спрос на эти продукты.

Причем некоторые хозяйства уже пострадали от действий злоумышленников. Владелец фермы в коммуне Ге рассказал, что неизвестные украли весь запас замороженных и свежих улиток на €90 тыс. (8,5 млн рублей). Также ограблению подвергся склад в коммуне Вьен.

Как уточнил представитель жандармерии подполковник Эрван Куаффар, возле ферм, которые могут стать мишенью воров, власти организуют патрули с участием жандармов на лошадях и мотоциклах. Кроме того, для наблюдения за устричными фермами привлекаются катера морской жандармерии.

У нас есть жандармы, которые бесплатно посещают фермы и осматривают объекты. Они могут, например, посоветовать поднять ограждения или установить датчики движения в определенных местах, — добавил Куаффар.

Ранее сообщалось, что в России мошенники в преддверии Нового года начали создавать фейковые интернет-магазины с красной икрой и морепродуктами. Жертвами таких аферистов становятся люди, которые хотят сэкономить.