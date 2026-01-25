Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 21:28

Рецепт для тех, кто не умеет вымешивать тесто и лепить пирожки: улитки с картошкой

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт для тех, кто не умеет вымешивать тесто и лепить пирожки! Улитки с картошкой осилит абсолютно каждый.

Вкус этих улиток — идеальный контраст текстур: снаружи они покрыты золотистой, многослойной и хрустящей корочкой, которая тает во рту, а внутри скрывается нежное, теплое и ароматное картофельное пюре с нотками свежей зелени и сливочного масла.

Для приготовления вам понадобятся: 1 упаковка готового слоеного дрожжевого теста, 300–400 г готового картофельного пюре, 2–3 ст. л. сливочного масла, пучок свежей зелени, соль, перец по вкусу, 1 яйцо для смазывания. Картофельное пюре смешайте с мягким сливочным маслом, мелко рубленной зеленью, посолите и поперчите по вкусу. На слегка припыленной мукой поверхности раскатайте пласт теста в прямоугольник толщиной около 3–4 мм. Равномерно распределите картофельную начинку по всей поверхности, отступив от одного длинного края 1–2 см для склеивания. Аккуратно, но плотно сверните рулет. Нарежьте его на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Выложите улитки срезом вверх на противень, застеленный пергаментом, слегка приплюснув. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180–200 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить финские творожно-яблочные блины.

Проверено редакцией
рецепты
выпечка
пирожки
улитки
Дарья Иванова
Д. Иванова
