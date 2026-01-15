Атака США на Венесуэлу
Финские творожно-яблочные блины: шикарный вариант для завтрака и не только — сытные

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Финские творожно-яблочные блины — это сытное, необычное и очень вкусное блюдо. Шикарный вариант для завтрака и не только.

Их вкус — это потрясающая гармония: нежная и влажная творожная основа с пикантными нотками тертого сыра, сочные кусочки сладкого яблока внутри и аппетитная румяная корочка снаружи.

Для теста вам понадобится: 200 г творога, 100 г тертого твердого сыра, 1 кисло-сладкое яблоко, 2 яйца, 4-5 ст. л. муки, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли, 1-2 ст. л. сахара, растительное масло для жарки. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. В глубокой миске разомните творог вилкой. Добавьте тертый сыр, яйца, сахар, соль и перемешайте. Всыпьте муку с содой, замесите густое тесто. В конце аккуратно вмешайте нарезанное яблоко. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие толстоватые лепешки. Жарьте под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотисто-коричневой корочки и полной готовности внутри.

