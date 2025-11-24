Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 06:54

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с красной икрой

Антропенко: мошенники делают фейковые интернет-магазины с морепродуктами

Мошенники в преддверии Нового года начали создавать фейковые интернет-магазины с красной икрой и морепродуктами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. По его словам, жертвами таких аферистов становятся россияне, которые хотят сэкономить.

Учитывая уровень развития интернета, сейчас мошенникам не составить труда создать фишинговый сайт и соцсети к нему, наполнив его привлекательными картинками. Это как раз создаст видимость некоего легитимного магазина, — сказал он.

Парламентарий призвал доверять только проверенным торговым точкам и не оставлять реквизиты банковских карт на первых попавшихся сайтах. Он также напомнил, что нужно быть осторожными при покупке икры «на вес» — есть риск, что условия транспортировки и хранения продукта не соблюдались.

Ранее стало известно, что излюбленные россиянами деликатесы — икра и красная рыба — перед новогодними праздниками могут подорожать в рознице на 5–7%, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко. Несмотря на то что абсолютные ценовые показатели могут превысить указанные уровни, темпы их роста будут все же ниже рекордных прошлогодних значений, отметил эксперт.

Тем временем выяснилось, что в январе — сентябре 2025 года в России произвели 10,8 тыс. тонн красной икры — на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цены в опте пошли вниз, розница также начала снижение цен.

