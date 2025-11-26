Житель Мурманска украл элитный алкоголь и продал его

В Мурманске местный житель украл бутылку элитного алкоголя из магазина, сообщает «МК в Мурманске» со ссылкой на пресс-службу УМВД Мурманской области. Позже спиртное он продал.

Сообщается, что общий ущерб составил более четырех тысяч рублей. Полученные с продажи деньги мужчина потратил на другой алкоголь и еду. Сотрудники полиции смогли вычислить его по камерам видеонаблюдения.

Подозреваемого задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

