День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 15:48

Житель Мурманска украл элитный алкоголь и продал его

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Мурманске местный житель украл бутылку элитного алкоголя из магазина, сообщает «МК в Мурманске» со ссылкой на пресс-службу УМВД Мурманской области. Позже спиртное он продал.

Сообщается, что общий ущерб составил более четырех тысяч рублей. Полученные с продажи деньги мужчина потратил на другой алкоголь и еду. Сотрудники полиции смогли вычислить его по камерам видеонаблюдения.

Подозреваемого задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Балашове Саратовской области неизвестный местный житель совершил кражу в торговом центре, заменив новые кроссовки на свою обувь. У работников осталась видеозапись, на которой зафиксировано преступление.

Мурманск
кражи
алкоголь
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Доживу до 100 лет»: Шаляпин рассказал о своем самочувствии
Ребенок в российском регионе победил грипп и коронавирус всего за один день
В Госдуме ответили, чем для Европы обернется кража замороженных активов РФ
Российским пенсионерам сообщили приятную весть о выплатах в 2026 году
Тарасова призналась в суде, что не знала состава жидкости для вейпа
Экономист оценил риск кризиса на российском рынке жилья
В Армении считают, что страна уже вышла из ОДКБ
Политолог предрек усиление саботажа приказов в рядах ВСУ
В Петербурге ликвидирован офис техподдержки мошенников
Мукомолы увидели в России тенденцию потери ржаного хлебопечения
Миграционная полиция арестовала родственницу «голоса» Белого дома
В Госдуме раскритиковали идею использовать биометрию для входа в школы
Коллеги Аглаи Тарасовой выступили в ее поддержку в суде
В Москве могут снести знаменитый дом из фильма «Операция Ы»
В Совфеде предупредили о распространении схем с фиктивными самозанятыми
В российских школах могут ввести биометрию
Затяжные ливни и потепление до +10? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Турция обозначила позицию по поставкам российского газа
«Пора кончать»: депутат призвал жестко ответить ЕС на кражу активов России
«Все признают это»: Рябков сделал заявление о терроризме в странах БРИКС
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.