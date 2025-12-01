Ушел из жизни бывший футболист сборной СССР Вице-чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР Мунтян ушел из жизни

Советский футболист, серебряный призер чемпионата Европы 1972 года Владимир Мунтян скончался в возрасте 79 лет. О смерти легендарного спортсмена сообщила пресс-служба киевского «Динамо», за который он выступал большую часть своей карьеры.

Его мастерство на поле, преданность команде и безграничная любовь к игре вдохновляли не одно поколение. Сегодня мы прощаемся с большой личностью, — заявил президент ФК Игорь Суркис.

Мунтян стал семикратным чемпионом СССР в составе киевского «Динамо», разделяя этот рекорд с Олегом Блохиным. В 1969 году он был признан лучшим футболистом Советского Союза, а также выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году.

За сборную СССР футболист провел 49 матчей, забив семь голов. Вместе с национальной командой он занял четвертое место на ЧЕ-1968 и вышел в четвертьфинал чемпионата мира 1970 года. На Евро-1972 Мунтян был в составе команды, но в финальном матче против ФРГ остался в запасе.

Ранее лучшего бомбардира московского «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания со спортсменом состоялась на «ЛУКОЙЛ Арене».