День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 13:36

Ушел из жизни бывший футболист сборной СССР

Вице-чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР Мунтян ушел из жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Советский футболист, серебряный призер чемпионата Европы 1972 года Владимир Мунтян скончался в возрасте 79 лет. О смерти легендарного спортсмена сообщила пресс-служба киевского «Динамо», за который он выступал большую часть своей карьеры.

Его мастерство на поле, преданность команде и безграничная любовь к игре вдохновляли не одно поколение. Сегодня мы прощаемся с большой личностью, — заявил президент ФК Игорь Суркис.

Мунтян стал семикратным чемпионом СССР в составе киевского «Динамо», разделяя этот рекорд с Олегом Блохиным. В 1969 году он был признан лучшим футболистом Советского Союза, а также выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году.

За сборную СССР футболист провел 49 матчей, забив семь голов. Вместе с национальной командой он занял четвертое место на ЧЕ-1968 и вышел в четвертьфинал чемпионата мира 1970 года. На Евро-1972 Мунтян был в составе команды, но в финальном матче против ФРГ остался в запасе.

Ранее лучшего бомбардира московского «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания со спортсменом состоялась на «ЛУКОЙЛ Арене».

футболисты
СССР
смерти
сборные
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренера «Балтики» накажут за неприличный жест в матче со «Спартаком»
В российском регионе нашли покойника в списке голосующих
На Украине рассказали о получасовой истерике Ермака Зеленскому
Россия может войти в топ-5 мировых экспортеров свинины
Рецепт простых и очень вкусных французских пирожных! Готовим макароны
Меган Маркл нарекли Сассекской сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Самая старая россиянка умерла
В ООН признали использование Украиной запрещенных мин
МИД ответил на заявления НАТО о возможном нанесении ударов по России
Трамп оценил шансы на мир России и Украины
Экс-прокурор взял взятку смартфоном и сел за нее
Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета
В Госдуме ответили банкам на инициативу об отмене скидок
Порномодель начала продавать бутылки со своими слезами
Мастер спорта по ММА задержан за создание ОПГ из учеников
Названа возможная причина взрыва автомобиля известного физика в Москве
Число погибших от наводнений в Индонезии приблизилось к 600
Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения
В Госдуме нашли способ борьбы с квартирными старушками-мошенницами
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.