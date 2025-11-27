День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 15:16

Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище

Портрет Никиты Симоняна на церемонии прощания на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве Портрет Никиты Симоняна на церемонии прощания на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лучшего бомбардира московского «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания со спортсменом состоялась на «ЛУКОЙЛ Арене».

На ней присутствовали президент Российского футбольного союза Александр Дюков и министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который зачитал телеграмму президента России Владимира Путина с соболезнованиями семье и близким Симоняна. В траурном мероприятии также приняли участие представители футбольного сообщества, коллеги спортсмена и болельщики, пришедшие почтить память кумира.

Ранее на церемонии прощания с Симоняном первый президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что футболист гордился возможностью встать в один ряд с Николаем Старостиным. Он также отметил вклад Симоняна в отечественный футбол, его 33-летнее руководство РФС и недавнее присвоение звания Героя Труда России.

До этого главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что Симонян недавно договорился с ее семьей отпраздновать свой предстоящий столетний юбилей. Она также отметила его близкую дружбу с режиссером Эдмондом Кеосаяном, отцом Тиграна Кеосаяна.

