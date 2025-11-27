День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 11:42

«Он гордился»: Колосков раскрыл отношение Симоняна к Старостину

Экс-глава РФС Колосков: Симонян считал честью стоять в ряду со Старостиным

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «Лукойл Арена» в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российский футболист Никита Симонян был горд встать в один ряд с коллегой Николаем Старостиным, заявил первый президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков на церемонии прощания на «Лукойл Арене». Он подчеркнул масштаб личности и вклад Симоняна в развитие отечественного футбола, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы прощаемся с великим, легендарным человеком. Вся его жизнь была посвящена футболу. Это был выдающийся тренер и, конечно, замечательный руководитель. <...> Он гордился тем, что встал в один ряд с Николаем Старостиным, — подчеркнул Колосков.

Он также отметил, что Симонян 33 года возглавлял Российский футбольный союз, имел множество государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством», и недавно был удостоен звания Героя Труда России.

Ранее футбольный тренер Юрий Семин не смог сдержать слез на церемонии прощания с Симоняном: он тихо произнес несколько слов, перекрестился и отошел. Кроме того, поклонники разных поколений почтили память великого спортсмена, собравшись на стадионе.

Никита Симонян
прощания
Вячеслав Колосков
футболисты
Семен Товстый
С. Товстый
Сергей Петров
С. Петров
Кирилл Николаев
К. Николаев
