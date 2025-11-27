Семин расплакался у гроба Симоняна

Футболист Юрий Семин расплакался у гроба советского и российского тренера Никиты Симоняна, церемония прощания с которым проходит на стадионе «Лукойл Арена», передает корреспондент NEWS.ru. Он тихо произнес несколько слов, перекрестился и отошел.

У стадиона собирались поклонники тренера и его близкие. Проститься с легендой советского и российского футбола пришли не только представители старшего поколения, но и молодежь.

Президент РФ Владимир Путин прислал венок на прощание с футбольным тренером Никитой Симоняном. Композиция собрана из красных роз и обрамлена зеленью и хвоей. На ней закреплена длинная лента в цветах российского флага. Также на церемонию венок прислали представители Российского футбольного союза.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что Симонян пользовался всеобщим уважением вне зависимости от клубных предпочтений. По его словам, имя тренера было синонимом честности и порядочности. Дюков также подчеркнул, что сотрудники союза гордились возможностью общаться с Симоняном, для всех них он был мудрым наставником.