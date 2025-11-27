Путин прислал венок на прощание с Симоняном

Президент РФ Владимир Путин прислал венок на прощание с футбольным тренером Никитой Симоняном, передает корреспондент NEWS.ru. Композиция собрана из красных роз и обрамлена зеленью и хвоей. На ней закреплена длинная лента в цветах российского флага.

Церемония прощания с Симоняном проходит на «Лукойл Арене». У стадиона уже собираются поклонники тренера и его близкие. Проститься с легендой советского и российского футбола пришли не только представители старшего поколения, но и молодежь.

Симонян родился в 1926 году в Армавире, вырос в Абхазии, начал карьеру в сухумском «Динамо», а затем стал ключевым нападающим московского Спартак Москва. Он стал олимпийским чемпионом 1956 года, четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что Симонян пользовался всеобщим уважением вне зависимости от клубных предпочтений. По его словам, имя тренера было синонимом честности и порядочности. Дюков также подчеркнул, что сотрудники союза гордились возможностью общаться с Симоняном, для всех них он был мудрым наставником.