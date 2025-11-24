День матери
24 ноября 2025 в 11:19

«Его наследие — не только трофеи»: РФС о смерти бомбардира «Спартака»

Президент РФС Дюков: умершего Симоняна уважали абсолютно все

Никита Симонян Никита Симонян Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Выдающийся советский футболист, олимпийский чемпион 1956 года и лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян пользовался всеобщим уважением вне зависимости от клубных пристрастий, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Такой комментарий он дал ТАСС на фоне смерти спортсмена, которого не стало 23 ноября. Симоняну было 99 лет.

Его наследие — это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу, — подчеркнул собеседник агентства.

Президент РФС добавил, что Симонян служил примером для многих поколений. По словам Дюкова, все сотрудники союза гордились возможностью общаться с ним, для всех них он был мудрым наставником. Ближайшие матчи Кубка России, РПЛ и ФНЛ посвятят его памяти. Дюков также выразил соболезнования родным и близким Симоняна и всей его «футбольной семье».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что футболист оставил неизгладимый след в истории отечественного спорта. Он отметил, как Симонян добился успехов, будучи тренером после завершения карьеры на поле.

Никита Симонян
футболисты
смерти
Александр Дюков
РФС
